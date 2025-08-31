Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

31. 08. 2025. u 10:40

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

Foto: EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

Nedelja

17.00 Selta Vigo - Viljareal X (3,45)

17.30 Liverpul - Arsenal X (3,55)
18.30 Torino - Fiorentina X (3,00)

Ukupna kvota: 36,74

