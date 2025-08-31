BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Nedelja
17.00 Selta Vigo - Viljareal X (3,45)
18.30 Torino - Fiorentina X (3,00)
Ukupna kvota: 36,74
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
