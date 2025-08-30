Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

30. 08. 2025. u 09:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Subota

10.00 Rešica - Čahlaul |2+ (2,65)

10.15 Trinec - Karvina |2+ (1,80)

Ukupna kvota: 4,90

