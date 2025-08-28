MREŽA BUGARA ĆE SE OPET TRESTI: Levski je u prvom meču razbije od A do Z
AZ Alkmar je izraziti favorit u revanšu i očekuje se da bez većih problema izbori prolaz u Ligu konferencija.
Holandski tim već ima udobnu prednost iz prvog meča, što mu omogućava da odigra rasterećeno i sa više samopouzdanja pred svojim navijačima.
S druge strane, Levski je ostaviosolidan utisak u ovom evropskom ciklusu, ali deluje da će se tu njihov put završiti. Bugarski klub može biti zadovoljan učinjenim, mada je jasno da nemaju dovoljno kvaliteta da pariraju ekipi kakva je Alkmar.
Očekuje se meč u kojem će domaćin kontrolisati igru od početka do kraja. Sa daleko većom individualnom vrednošću i širinom u napadu, AZ ima sve preduslove da i u ovom duelu dođe do ubedljive pobede.
NAŠ TIP: 1(-1) (kvota 2,05)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)