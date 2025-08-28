Tip fudbal

MREŽA BUGARA ĆE SE OPET TRESTI: Levski je u prvom meču razbije od A do Z

В.М.

28. 08. 2025. u 13:42

AZ Alkmar je izraziti favorit u revanšu i očekuje se da bez većih problema izbori prolaz u Ligu konferencija.

МРЕЖА БУГАРА ЋЕ СЕ ОПЕТ ТРЕСТИ: Левски је у првом мечу разбије од А до З

EPA

Holandski tim već ima udobnu prednost iz prvog meča, što mu omogućava da odigra rasterećeno i sa više samopouzdanja pred svojim navijačima.

S druge strane, Levski je ostaviosolidan utisak u ovom evropskom ciklusu, ali deluje da će se tu njihov put završiti. Bugarski klub može biti zadovoljan učinjenim, mada je jasno da nemaju dovoljno kvaliteta da pariraju ekipi kakva je Alkmar.

Očekuje se meč u kojem će domaćin kontrolisati igru od početka do kraja. Sa daleko većom individualnom vrednošću i širinom u napadu, AZ ima sve preduslove da i u ovom duelu dođe do ubedljive pobede.

NAŠ TIP: 1(-1) (kvota 2,05)

