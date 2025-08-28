TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Kec u Solunu
* Komšije iz Bugarske i Rumunije, na svom terenu revanš mečevima pokušaće da se zadrže u evropi
NAŠ PREDLOG
18.00: Omonija - Volfsberger 3+ (1.75)
19.00: Kups - Midtjiland 3+ (1.70)
19.00: Samsun - Panatinaikos 1H&0-2 (1.80)
19.30: LUDOGOREC - ŠKENDRIJA 1 (1.40)
19.30: Kluž - Haken GG&3+ (1.75)
19.30: PAOK - Rijeka GG (2.00)
20.00: AEK - ANDERLEHT 1 (2.00)
20.00: Utreht - Zrinjski 3+ (1.80)
20.30: FKSB - ABERDIN 1 (1.85)
21.00: Braga - Linkoln NG (1.50)
