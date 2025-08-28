Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Kec u Solunu

Žarko Urošević

28. 08. 2025. u 14:33

* Komšije iz Bugarske i Rumunije, na svom terenu revanš mečevima pokušaće da se zadrže u evropi

Foto: EPA-EFE/VASSIL DONEV

NAŠ PREDLOG

18.00: Omonija - Volfsberger  3+  (1.75)

19.00: Kups - Midtjiland  3+  (1.70)

19.00: Samsun - Panatinaikos  1H&0-2  (1.80)

19.30: LUDOGOREC - ŠKENDRIJA  1  (1.40)

19.30: Kluž - Haken  GG&3+ (1.75)

19.30: PAOK - Rijeka  GG  (2.00)

20.00: AEK - ANDERLEHT  1  (2.00)

20.00: Utreht - Zrinjski  3+  (1.80)

20.30: FKSB - ABERDIN  1  (1.85)

21.00: Braga - Linkoln  NG  (1.50)

