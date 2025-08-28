OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Četvrtak
19.30 Kluž - Heken GG (1,51)
21.00 Servet - Šahtjor GG (1,59)
Ukupna kvota: 4,00
