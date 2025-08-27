JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

a evo i novih predloga:

Sreda 21.00 Benfika - Fenerbahče prolazi dalje 1 (1,31)



21.00 Klub Briž - Rendžers drugo poluvreme 1+ (1,18) 21.00 Kopenhagen - Bazel prolazi dalje 1 (1,42)21.00 Klub Briž - Rendžers drugo poluvreme 1+ (1,18) Ukupna kvota: 2,20

Verujemo u domaće terene Benfike i Kopenhagena koji su poznati kao dobre domaćinske ekipe, a i smatramo da su kvalitetniji od svojih protivnika.

Očekujemo i goleadu na duelu Briža i Rendžersa, pogotovo u drugom poluvremenu kada se utakmica "otvori".

