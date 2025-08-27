JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
JOŠ jedan pogodak naše redakcije!
Juče je "sigurica tiket" lagano došao, možete da ga "čekirate" OVDE, a evo i novih predloga:
Sreda
21.00 Benfika - Fenerbahče prolazi dalje 1 (1,31)
21.00 Klub Briž - Rendžers drugo poluvreme 1+ (1,18)
Ukupna kvota: 2,20
Verujemo u domaće terene Benfike i Kopenhagena koji su poznati kao dobre domaćinske ekipe, a i smatramo da su kvalitetniji od svojih protivnika.
Očekujemo i goleadu na duelu Briža i Rendžersa, pogotovo u drugom poluvremenu kada se utakmica "otvori".
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
