JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

27. 08. 2025. u 08:00

JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Juče je "sigurica tiket" lagano došao, možete da ga "čekirate" OVDE, a evo i novih predloga:

Sreda

21.00 Benfika - Fenerbahče prolazi dalje 1 (1,31)

21.00 Kopenhagen - Bazel prolazi dalje 1 (1,42)
21.00 Klub Briž - Rendžers drugo poluvreme 1+ (1,18)

Ukupna kvota: 2,20

Verujemo u domaće terene Benfike i Kopenhagena koji su poznati kao dobre domaćinske ekipe, a i smatramo da su kvalitetniji od svojih protivnika.

Očekujemo i goleadu na duelu Briža i Rendžersa, pogotovo u drugom poluvremenu kada se utakmica "otvori".

