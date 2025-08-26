NEMA KECA NA KAROU ROUDU: "Kanarinci" se s razlogom plaše "svetaca"

SAUTEMPTON će u utorak putovati na Kerou roud gde će odigrati drugi krug Engleskog liga kupa protiv Noriča, u okviru meča dve ekipe iz Čempionšipa.

Kanarinci su u prethodnom kolu eliminisali Votford, dok su sveci započeli svoju kup kampanju pobedom nad Northamptonom.

Lijam Maning je imao mešovit start na klupi Noriča, sa dve pobede i dva poraza u prve četiri utakmice, svaka sa rezultatom 2:1. Nakon poraza u prvenstvenom startu od Milvola, kanarinci su zabeležili dve uzastopne pobede van domaćeg terena – nad Votfordom i Portsmutom – ali nisu uspeli da nastave seriju u subotnjem susretu protiv Midlsbroa, kada je gol Džoša Sardženta bio samo utešan u porazu.

Norič je izgubio oba domaća meča ove sezone i utorak donosi priliku da zabeleži prvu pobedu na Kerou roudu ove sezone. Ipak, tim je izgubio dva od poslednja tri susreta drugog kola, uključujući težak poraz 4:0 od Kristal palasa prošle sezone, a u poslednjim duelima sa Sautemptonom ostvario je samo jednu pobedu u osam susreta.

Sautempton, nakon što je prošle sezone završio na dnu Premijer lige, nastoji da se odmah vrati u elitu pod vođstvom Vila Stila. Bivši trener Lensa započeo je pozitivno sa pobedom 2:1 nad Reksemom na prvom kolu Čempionšipa, a zatim i 1:0 nad Northamptonom u prvom kolu kupa. Međutim, sveci su osvojili samo jedan bod u prethodna dva meča prvenstva, remizirajući 1:1 sa Ipsvič Taunom pre tesnog poraza od Stouka za vikend.

Nakon prvog poraza na klupi Sautemptona, Stil će tražiti pozitivan odgovor svog tima u utakmici drugog kola EFL kupa, gde sveci ciljaju treće kolo po četvrti put u poslednjih pet sezona. Sautempton je pobedio četiri od poslednjih sedam susreta sa Noričem, iako su poslednja dva meča završila remijem.

NAŠ PREDLOG: 2 (kvota 2,30)