3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
14.00 Peking guan - Vuhan tri tauns UG 3+ (1,40)
20.00 KR Rejkjavik - Stjarnan UG 3+ (1,25)
21.00 Njukasl - Liverpul UG 3+ (1,52)
Ukupna kvota: 4,12
