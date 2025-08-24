BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Nedelja
13.00 Laholms - Lindome X (3,70)
13.30 Grojter F. - Holštajn K. X (3,45)
Ukupna kvota: 42,76
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
