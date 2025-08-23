BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Subota
16.00 Barnli - Sanderlend X (3,05)
20.45 Roma - Bolonja X (3,35)
Ukupna kvota: 31,16
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
