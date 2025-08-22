NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Petak 20.30 Bajern Minhen - Lajpcig 1&2-6 (1,50)



21.00 Vest hem - Čelsi GG&|1+ (2,03) 20.45 PSŽ - Anže 1&2-5 (1,50)21.00 Vest hem - Čelsi GG&|1+ (2,03) Ukupna kvota: 4,66

Bajern je započeo sezonu osvajanjem Superkupa, ima najbolji tim u Nemačkoj i očekujemo da rutinski savlada Lajpcig koji je preko leta ostao bez nekoliko nosilaca igre.

PSŽ nije još uhvatio zalet, to se videlo protiv Totenhema i Nanta, očekujemo da slavi, ali ne sa više od par golova razlike.

Za kraj tipujemo goleadu na duelu Vest hema i Čelsija, domaćini će biti motivisani da se dokažu pred svojim navijačima, potrebi su im bodovi jer imaju veoma težak raspored na startu godine, dok je Čelsi kvalitetnija ekipa i ne verujemo da će imati problema da pronađe put do mreže "čekićara".

