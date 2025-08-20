JURI SVOJE ČETVRTO UZASTOPNO UČEŠĆE U LŠ: Bivši prvak Evrope zna da je pobeda kod kuće imperativ
U prvom meču plej-of faze kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Seltika će ugostiti Kairat Almati. Meč se igra u Glazgovu na "Seltik parku" i počinje od 21.00.
Seltik dugi niz godina igra u Ligi šampiona, juri četvrto uzastopno učešće, ali za razliku od prethodnih ove sezone mora igrai kvalifikacije, tačnije plej-of rundu zbog velikog pada koefeicijenta škotskog Premijeršipa.
Prethodnih par puta kada je igrao kvalifikacije nije imao sreće u njima, ali sada je veliki favorit protiv Kairata i ključ za nekadašnjeg prvaka Evrope je da odigra dobro pred svojim navijačima.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Pored velike podrške sa tribina, samopouzdanje četi Brendana Rodžersa daje i to što su kampanju otvorili sa tri uzastopna trijumfa, u prvenstvu su bili bolji od Sent Mirena (1:0) i Aberdina (2:0), dok su na startu Kupa Škotske dominantno savladali Falkirk (4:1).
Sa druge strane, Kairat igra kvalifikacije od prvog kola i ima je dosta teške dvomeče, ali je uvek uspevao da pronađe način da prođe dalje.
Prvo je eliminisao ljubljansku Olimpiju (1:1, 2:0), zatim je posle velikog preokreta izbacio Kups (0:2, 3:2), dok je u trećem kolu uz dosta drame i penala eliminisao Slovan iz Bratislave (1:0, 0:1).
Evidentno je da su gosti ekipa koja nikada ne odustaje, veoma su borbeni i ta odlika ih je dovela do plej-ofa u kojem će pokušati da ostvare istorijski uspeh i plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Velika prednost do sada za "tim nacije" je to što je kazahstansko prvenstvo odavno započelo, odigrali su čak 20 utakmica, a za vikend su ispustili prednost od dva gola protiv Jelimaja (2:3) i ujedno prepustili lidersku poziciju najvećem rivalu Astani.
Večeras prednost dajemo Seltiku, očekujemo napadački dominantno izdanje izabranika Brendana Rodžersa, podrška sa tribina će biti odlična i tipujemo rutinski trijumf škotskog giganta.
NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,55)
