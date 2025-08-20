ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Sreda
11.30 Avondejl - Brizbejn siti |2+ (1,82)
21.00 Seltik - Kairat Almati |2+ (2,05)
Ukupna kvota: 3,73
