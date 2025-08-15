ULOŽENI MILIONI SE MORAJU ISPLATITI: Bivše zvezde Premijer lige i Serije A predvode navalu Galatasaraja
TURSKI velikan će u drugom kolu Superlige ugostiti Karagumruk (20.30).
Ogroman je novac Galatasaraj potrošio preko leta i napravio strahovito dobar tim. Zadržao je Osimena u svojim redovima, doveo Liroja Sanea, a od ranije su tu igrači poput Zaniola, Ikardija (trenutno povređen) Sančeza, Toreiree..
Zaista silovit tim za uslove turskog fudbala poseduje Okan Buruk i jasno mu je da apsolutni minimum odbrana titule, a kao glavni cilj nameće se ozbiljno učešće u Ligi šampiona.
Poseduje Galata veliki kvalitet i biće zanimljivo videti kako će izgledati ove sezone.
Na otvaranju je bila bolja od Gazijantepa, iako je bez Osimena i Ikardija to joj nije smetalo i bila je više nego ubedljiva slavivši rezultatom 3:0.
Danas će joj rival biti novajlija Karagumruk koji je došao do Superlige putem plej-ofa, predviđa mu se borba za opstanak i jasno je da da je Galata večeras veliki favorit.
NAŠ TIP: 1&2-6 (kvota 1,45)
