BRANISLAV JOVANOVIĆ: Pazarci znaju sa Radnikom

* Prognozira parove domaće lige

FOTO: FK Partizan

MOJ TIP

SUBOTA,

NOVI PAZAR – RADNIK 1

Radnički KG – Napredak 1

Vojvodina – Javor 1-1

NEDELjA,

TSC – OFK Beograd 1

ŽELEZNIČAR – RADNIČKI NIŠ 0-2

Partizan – IMT 1

Novi Pazar je sa Radnikom slavljenički završio tri od poslednja četiri prvenstvena meča, u tom ritmu trebalo bi i da nastavi, pogotovo što je dobio „krila“ posle preokreta u Nišu.

Radnički je nakon šoka sa Pazarcima promeno trenera, na kormilo se vratio Tomislav Sivić, taktički disciplinovaniji i zahtevniji od svog prethodnika.