LALATOV DŽELAT SE MUČIO PROTIV ZVEZDINE ŽRTVE: U revanšu će stvari ipak doći na svoje mesto

JERMENSKI šampion Noa dočekuje Linkoln red imps iz Gibraltara u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Foto: Profimedia

Noa je ekipa koja raste iz godinu u godinu, preuzima primat u jermenskom fudbalu, ulaganja uprave se isplaćuju, a pored titula u domaćin takmičenjima, prošle sezone je debitovala u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja nastupivši u Ligi konferencija.

Apetiti rastu, a to se videlo i preko leta, doveden je novi menadžer Sandro Perković koji je privremeno vodio Dinamo Zagreb par puta u poslednjih par godina, a dovedeno mu je i nekoliko kvalitetnih igrača, pre svega Takuto Ošima iz Univerzitatea Krajove.

Ono što je još bitnije je to da nije bilo odlazaka, nukleus tima je ostao isti i kada se na to dodaju ovogodišnja pojačanja, da se zaključiti da bi "crno-beli" trebali izgledati još bolje tokom nove kampanje.

Što se tiče kvalifikacija za Ligu šampiona, žreb im je dodelio podgoričku Budućnost protiv koje su bili favoriti, a to su i dokazali u dva meča (1:0 i 2:2).

Ferencvaroš je bio neprelazna prepreka u narednoj rundi iako su Jermeni pokazali borbenost i izgubili obe utakmice sa golom minusa (1:2 i 3:4).

Linkoln je sa puno muke izvukao remi u prvoj utakmici, ali to je više bilo zbog promašaja Jermena koji su propustili gomilu šansi, nego njihove zasluge.

Noa neće ovaj revanš uzimati olako kao prvu utakmicu, naprotiv, uz podršku navijača će pokušati da dominiraju i obezbede ubedljivu pobedu.

Kladimo se na ubedljivu pobedu domaćina. Jermeni su kod kuće jako agresivni, bore se za svaku loptu, a pred sobom imaju prilično skromnog protivnika koji je nakon što je jedva prošao Vikingur naleteo na Zvezdu koja je u revanšu bila nemilosrdna.

NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 2,35)

