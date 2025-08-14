HAJDUK NADOMAK PLASMANA U PLEJ-OF: Razigrane "bile" sve sem poraza vodi u poslednje kolo kvalifikacija za Ligu konferencija

FUDBALERI Hajduka braniće gol prednosti na gostovanju Dinamo Tirani u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija (20.45)

Foto Profimedia

Još jednu razočaravajuću sezonu iza sebe ima Hajduk iz Splita, delovalo je da je blizu titule, ali slaba igra u drugom delu sezone i nespsobosnost da odigraju najbolje kada je to bilo najpotrebnije koštali su ih naslova prvaka Hrvatske koji je pripao Rijeci.

Ona je takođe osvojila i Kup Hrvatske, tako da su "bili" ostali bez i jednog trofeja što je razočaralo navijače koji uvek u velikom broju podrže momke sa "Poljuda".

Ipak, tenzija unutar kluba raste, titula se čeka više od 20 godina i uprava mora pronaći način da prekine post. Deluje da je sada idealna prilika jer Dinamo nije više dominantan kao što je nekada bio, a ni od Rijeke se ne može očekivati da dve godine zaredom igra na tako visokom nivou.

Što se tiče promena, klub je napustio Đenaro Gatuzo kojeg je na klupi zamenio Gonzalo Garsija, dok u igračkom kadru nije bilo preteranog "tumbanja".

Ozbiljnijih pojačanja nije bilo, a od odlazaka ističe se transfer Dominika Prpića u Porto koji je "bilima" prihodovao četiri i po miliona evra.

Na startu sezone ekipa dosta dobro izgleda, neporažena je na pet utakmica u svim takmičenjima i upisala je četiri pobede zaredom.

U Evropi je eliminisana Zira uz trijumf nad Dinamo Tiranom na "Poljudu" (2:1), dok su u NHL-u "bili" upisali trijumfe nad Istrom i Goricom.

Zanimljivo je da je jedan tip bio prolazan na svakoj utakmici Hajduka ove sezone, dupla šansa na hrvatskog giganta uz 0-3 gola, izuzetno tvrdo igraju Splićani i verujemo da će to ponovo biti slučaj i ujedno da će eliminisati albanskog predstavnika.

NAŠ TIP: X2&0-3 (kvota 1,70)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice