Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

14. 08. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Četvrtak

19.00 Bran - Heken |1+&2+ (1,37)

21.00 Hibernijan - Partizan 2 (3,30)

Ukupna kvota: 4,52

Bran na svojem terenu često igra goleade, a i predloženi tip je bio prolazan na prvom susretu ovih timova kada su Norvežani slavili rezultatom 2:0 (1:0).

Partizan može da igra sa Hibernijanom, kvota na njega je odlična i vredi je probati, pogotovo jer domaćinima ne smeta ni da izgube sa jednim golom razlike.

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 7

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

