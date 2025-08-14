NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
19.00 Bran - Heken |1+&2+ (1,37)
21.00 Hibernijan - Partizan 2 (3,30)
Ukupna kvota: 4,52
Bran na svojem terenu često igra goleade, a i predloženi tip je bio prolazan na prvom susretu ovih timova kada su Norvežani slavili rezultatom 2:0 (1:0).
Partizan može da igra sa Hibernijanom, kvota na njega je odlična i vredi je probati, pogotovo jer domaćinima ne smeta ni da izgube sa jednim golom razlike.
