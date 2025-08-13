Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

13. 08. 2025. u 10:40

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

Sreda

15.00 Kuala Lumpur siti - Sabah GG (1,55)

18.00 Bašakšehir - Viking GG (1,50)
20.45 Taunton taun - Jejt taun GG (1,77)

Ukupna kvota: 4,12

