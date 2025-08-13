Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

13. 08. 2025. u 07:50

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

11.30 Kuks hil junajted - Njukasl džets |2+ (1,70)

21.00 PSŽ - Totenhem |2+ (2,07)

Ukupna kvota: 3,52

