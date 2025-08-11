Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

11. 08. 2025. u 07:05

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Ponedeljak

18.00 HJK - Ilves GG&|1+ (1,65)

20.30 Trabzonspor - Kodžaelispor 1&2-5 (2,00)
21.00 Porto - Vitorija Gimarais 1 (1,57)

Ukupna kvota: 5,18

HJK i Ilves su napadački raspoložene ekipe, igraju na gol više i trebali bi videti veliki broj pogodaka na njihovom međusobnom duelu.

Pored toga dodali smo dva fiksa na favorite, Trabzon i Porto otvaraju domaća prvenstva pred svojim navijačima, njihovi glavni rivali su već upisali pobede preko vikenda i na njima je da večeras kod kuće učine isto.

