NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
18.00 HJK - Ilves GG&|1+ (1,65)
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU20.30 Trabzonspor - Kodžaelispor 1&2-5 (2,00)
21.00 Porto - Vitorija Gimarais 1 (1,57)
Ukupna kvota: 5,18
HJK i Ilves su napadački raspoložene ekipe, igraju na gol više i trebali bi videti veliki broj pogodaka na njihovom međusobnom duelu.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Pored toga dodali smo dva fiksa na favorite, Trabzon i Porto otvaraju domaća prvenstva pred svojim navijačima, njihovi glavni rivali su već upisali pobede preko vikenda i na njima je da večeras kod kuće učine isto.
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
MISLIMA U ŠKOTSKOJ: Partizan pod Bagdalom pokušava da upiše treću prvenstvenu pobedu
10. 08. 2025. u 11:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
10. 08. 2025. u 09:30
CELA RUSIJA U NEVERICI: Evo šta je obukao atletičar na ruskom prvenstvu, sudije ga pitale "Da li si ti normalan?!"
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno zapanjile rusku javnost.
10. 08. 2025. u 12:49
BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
10. 08. 2025. u 12:18
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
CEO svet i dalje govori o razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, a nemački mediji analiziraju svaki njihov potez.
10. 08. 2025. u 10:56
Komentari (0)