NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Ponedeljak 18.00 HJK - Ilves GG&|1+ (1,65)

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU 20.30 Trabzonspor - Kodžaelispor 1&2-5 (2,00)

21.00 Porto - Vitorija Gimarais 1 (1,57) 20.30 Trabzonspor - Kodžaelispor 1&2-5 (2,00)21.00 Porto - Vitorija Gimarais 1 (1,57) Ukupna kvota: 5,18

HJK i Ilves su napadački raspoložene ekipe, igraju na gol više i trebali bi videti veliki broj pogodaka na njihovom međusobnom duelu.

Pored toga dodali smo dva fiksa na favorite, Trabzon i Porto otvaraju domaća prvenstva pred svojim navijačima, njihovi glavni rivali su već upisali pobede preko vikenda i na njima je da večeras kod kuće učine isto.

