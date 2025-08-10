VIRC, MILIONI I SEĆANJE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas

OVE godine u borbi za Komjuniti šild gledaćemo obračun Kristal palasa i Liverpula. Meč se naravno igra na "Vembliju" i počinje u prepoznatljivom britanskom terminu od 16 časova po istočnoevropskom vremenu.

Arne Slot je imao debitantsku sezonu iz snova na klupi "redsa", njegov Liverpul se prošetao do titule prvaka Engleske, tek druge u eri Premijer lige, ali 20. u istoriji, i spreman je da ove godine napadne još trofeja.

Da i te kako veruje u holandskog stručnjaka uprava je pokazal preko leta potrošivši ogroman novac, nešto što je retko radila za vreme mandata Jirgena Klopa.

Najzvučnije pojačanje za sada je Florijan Virc, cela Evropa je htela sjajnog Nemca, a on se odlučio za Liverpul koji ga je platio papreno, 125 miliona evra +15 kroz lako ostvarive bonuse, a na to se možda doda još deset u zavisnosti nastupa prednjeg veziste, te bi ceo posao mogao izaći šampione čak 150 miliona evra, ali i sa ovih 140 je već najskuplje pojačanje u istoriji Premijer lige.

Pored njega dovedeni su još Miloš Kerkez i Džeremi Frimpong koji bi trebali odmeniti vremešnog Endija Robertsona i Trenta koji je pojačao Real Madrid, a ne sme se zaboraviti ni Ugo Ekitike koji je Frankfurtu plaćen čak 90 miliona evra.

Ipak, to verovatno neće biti sve od Liverpula koji je naciljao i Aleksandera Isaka čijim bi dolaskom odradio možda i najbolji prelazni rok u istoriji. Neverovatni Šveđanin je jedan od najboljih napadača sveta i želi da se preseli na "Enfild", ali Njukasl ne planira olako da pusti svoju prvu zvezdu koja ima još tri godine ugovora sa klubom i biće zanimljivo ispratiti tu sagu koja bi mogla trajati do samog kraja prelaznog roka.

Sve u svemu, mnogo se toga očekuje od engleskog velikana ove sezone i osvajanje Komjuniti šilda bi moglo da posluži kao lepa odskočna daska pred početak kampanje, tako da očekujemo da Slot i njegova ekipa ozbiljno shvate ovu utakmicu.

Sa druge strane, Palas je iznenadio mnoge osvajanjem FA kupa prvi put u svojoj istoriji i plan je bio da se na krilima tog rezultata sa dosta optimizma uđe u novu sezonu, međutim to nije slučaj na "Selhurst parku".

Prvi problem pojavio se kada je zbog činjenice da je većinski vlasnik kluba, u tom trenutku, bio Džon Tekstor, koji je takođe vlasnik i Liona, te se "orlovi" automatski eliminasni iz takmičenja i "spušteni" u Ligu konferencija, dok je njihovo mesto zauzeo Notingem forest.

Kao da to nije dovoljno, klub je uradio dosta slab posao preko leta, nije doveo značajnija pojačanja što je iznerviralo menadžera Olivera Glasnera koji je veoma nezadovoljan po pisanjima britansih medija i evidentno je da je situacije u redovima nominalnih domaćina daleko od idealne.

Takođe, prva zvzeda ekipe Ebereči Eze se tokom čitavog prelaznog roka povezuje sa Arsenalom, a sada i Totenhemom, tako da bi potencijalno Palas mogao ostati bez svog najboljeg igrača što bi dodatno iznerviralo Glasnera koji bi u tom slučaju mogao napustiti klub zbog nezadovoljstva.

Jasno je da je Liverpul danas veliki favorit i verujemo da će osvojiti trofej u regularnom delu utakmice.

Takođe, treba napomenuti da se očekuje da Liverpul na prvom takmičarskom meču u sezoni oda omaž svom bivšem igraču Diogu Žoti koji je preko leta zajedno sa svojim bratom preminuo u saobraćajnoj nesreći.

Portugalac je ostavio veliki trag u klubu, osvojio je dosta trofeja, postizao golove kada je to bilo najbitnije i "redsi" to znaju da cene, već su povukli njegov dres sa brojem 20 iz upotrebe, a sigurno je da će navijači na "Enfildu" i širom Engleske tokom čitave sezone pevati o svom legendarnom Portugalcu.

