I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

09. 08. 2025. u 09:15

SJAJNO su gađali naši tipsteri proteklog petka.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

15.00 Malme - Mjalbi GG (1.75)

16.00 Narva - Tameka GG (1.65)
16.00 Elgin siti - Ist kilbrajd GG (1.53)

Ukupna kvota: 4.42

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

