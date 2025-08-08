Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

08. 08. 2025. u 10:00

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Petak

17.00 Inter Turku - Oulu GG (1,78)

17.00 Pohronije - Žilina B (1,57)
18.00 Taborsko - Ostrava B (1,82)

Ukupna kvota: 5,09

