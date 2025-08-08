NAPADAČKI SU RASPOLOŽENI: "LJiljani" su na startu prvenstva postigli čak četiri gola!

DANAŠNjI program popularne Cvajte otvoriće Nirnberg i Darmštat koji se sastaju na "Maks Morlok stadionu" (18.30).

Darmštat nije imao dobru prošlu sezonu, završio ju je na 12. mestu i želi da se popravi ove godine, a sudeći po prvom kolu postoji velika verovatnoća da će se to dogoditi.

"Ljiljani" su dočekali Bohum i više su ga nego dominantno savladali, bili su napadački izuzetno raspoloženi i slavili su rezultatom 4:1.

Pored toga, vredi napomenuti da su bili veoma dobri na pripremama, pobedili su četiri od pet mečeva i evidentno je da su sa dosta samopouzdanja su ušli u novu sezonu.

To se ne može reći za Nirnberg koji je ima dosta slabe nastupe na pripremama, a poražen je i u prvom kolu od Elverzberga na strani (0:1).

Ako raučunamo i pripremame, to mu je bio četvrti poraz zaredom, a posebno je zabrinjavajuće to što je postigao samo dva gola na tim utakmicama.

Za ljubitelje međusobnih duela vredi napomenuti da su prošle sezone obračuni ovih timova bili dosta tvrdi, u Darmštatu je bilo 1:1, dok je na "Maks Morlok stadionu" Nirnberg slavio 1:0.

Mi večeras prednost dajemo "ljiljanima", u naletu su, dobro igraju i verujemo da će zabeležiti pozitivan rezultat na gostovanju Nirnbergu.

NAŠ TIP: X2&2+ (kvota 1,60)

