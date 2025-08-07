Tip fudbal

ŠKOTI JOŠ U POTRAZI ZA PRAVIM RITMOM: Domaći teren je domaći teren, ali mi predlažemo golove

Olja Mrkić

07. 08. 2025. u 13:57

Rapid Beč dočekuje Dandi Junajted na Alijanc stadionu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Foto: EPA-EFE/MAX SLOVENCIK

Austrijanci su u seriji od devet mečeva bez poraza i sa četiri uzastopne pobede, uključujući dramatičan plasman u Ligu nakon pobede nad LASK-om golom u 95. minutu. Najopasniji u napadu su Petr Dal, Janis Antiste i Andrija Radulović.

Dandi je izborio evropsko mesto završivši četvrti u škotskom šampionatu. Posle ubedljive pobede nad UNA Straseom, startovali su novu sezonu remijem 2:2 sa Falkirkom. Tim je još u potrazi za pravim ritmom, ali su nova pojačanja Donglek, Voters i Sapsford obećavajuća.

Rapid ima prednost domaćeg terena i bolju formu, ali Škoti moraju da se otvore i napadaju.

NAŠ PREDLOG: 3+ (kvota 1,86)

