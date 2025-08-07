PROGNOZA ZA BRISEL: Očekuje se kiša golova

Anderleht će se sastati sa Šerifom iz Tiraspola u prvom meču polufinala kvalifikacija za ulazak u grupnu fazu Lige konferencije. Utakmica je na programu u četvrtak u 21:00.

Profimedia

Anderleht je u poslednjem meču na strani pobedio Cercle Brugge sa 2-0 u domaćem šampionatu. Tim je došao do ove faze nakon što je u prethodnim kvalifikacijama za Ligu Evrope eliminisan od strane Hackena (ukupni skor 3-2). Na domaćem terenu, Anderleht je postigao gol u 8 od poslednjih 10 utakmica. Međutim, ekipa je slavila u samo 5 od poslednjih 10 domaćih mečeva u svim takmičenjima.

Šerif Tiraspol je u poslednjem meču u domaćem prvenstvu savladao Dačiju sa 2-0. I oni su eliminisani iz kvalifikacija za Ligu Evrope, a u ukupnom rezultatu od 7-2, bolji je bio njihov protivnik. Iako je ekipa na strani pretrpela 3 poraza u poslednje 4 utakmice, nije gubila u 7 od poslednjih 10 gostujućih mečeva. Šerif je postigao gol u 9 od tih 10 utakmica.

Anderleht je u dobroj formi na domaćem terenu i slavili su u poslednje 3 utakmice, postigavši 7 golova u tih 3 susreta. S druge strane, Šerif je u opadanju, izgubivši 3 od poslednja 4 meča i primivši čak 10 golova u tih utakmica.

NAŠ TIP: 4+ (2,35)