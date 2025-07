NOVI PAZAR PIŠE ISTORIJU: Poljaci se nisu proslavili na startu domaćeg prvenstva

FUDBALERI Novog Pazara će u četvrtak, 24.jula, od 19 časova, odigrati prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, na Gradskom stadionu protiv poljske Jagjelonje.

Biće ovo za naš klub prvi meč u evropskim takmičenjima. Novi Pazar i Jagjelonja se do sada nisu sastajali u međusobnim susretima.

Za Novi Pazar je ovo prilika da otvori novo poglavlje u istoriji kluba i upiše prvu pobedu.

Koliko je ovo značajan istorijski trenutak govori podatak da je stadion kraj Jošanice rasprodat, a karte su planule već prvog dana zvanične prodaje, tako da će tribine biti ispunjene.

Izbranici Vladimira Gaćinovića umesto odloženog meča prvog kola Superlige Srbije protiv Radničkog odigrali su međunarodnu prijateljsku utakmicu protiv mostarskog Veleža koja je završena bez pobednika, rezultatom 1:1.

Sa druge strane, Jagjelonja je doživela težak poraz kao domaćin u prvom kolu poljske Ekstraklase od Termalice - čak 0:4.

Daleko je to od one ekipe koja je prošle godine stigla do četvrtfinala Lige konferencije gde je usput eliminisala i naš TSc iz Bačke Topole, ali ne znači da će Novopazarcima biti lako.

Poljaci zaista nastupaju u izrazito ofanzivnoj formaciji 4-3-3 koju neguje trener Adrijan Sjemenec. Na golu se nalazi najskuplji igrač tima, Abramovic, dok bokove pokrivaju Kapiten je iskusni vezista Romančik, dok napad predvodi reprezentativac Konga Pululu.

Poljska ekipa je inače prava legija stranaca sa čak 14 internacionalaca, a ukupna vrednost tima je oko 27 miliona evra.

- Nećemo se prilagođavati protivniku, iako su stvarno sjajna ekipa, igraju u visokom ritmu, visok presing, ultra-ofanzivno. Ali, imaju i svojih slabosti. Nećemo odustati od naše igre - poručio je trener našeg tima Gaćinović.

Verujemo da se Novi Pazar neće obrukati na evropskom debiju i da će u najgorem slučaju ostati neporažen.

