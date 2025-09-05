SRBIN VODI HELENE NA MUNDIJAL: Današnji protivnik ne sme da se potceni

GRČKA pod vođstvom našeg stručnjaka Ivana Jovanovića započinje svoju misiju da se plasira na prvi veliki turnir posle 12 godina. Protivnik na startu kvalifikacija za Mundijal 2026 je Belorusija.

Grčka se kvalifikovala samo na tri prethodna Svetska prvenstva, prvo 1994. godine, ali njihova jaka forma u poslednje vreme daje navijačima nadu da njihov tim može da okonča odsustvo sa turnira koje seže do 2014. godine.

"Etniki" je pobedio u devet od poslednjih 11 utakmica (2 poraza), a taj niz uključuje pobede u Ligi nacija nad Engleskom i Škotskom (koja im je rival i u ovoj grupi, uz Dansku), od kojih je poslednja osigurala prvi plasman u Diviziju A.

Grčka se posebno istakla u poslednjoj trećini 2025. godine, postigavši 3+ gola u tri uzastopne utakmice po prvi put u ovom veku, od kojih je najnovija bila pobeda od 4:0 nad Bugarskom u junu, tako da ne čudi što su se popeli na 39. mesto na FIFA rang listi - što je njihov najviši položaj u osam godina.

Međutim, opuštanje bi moglo da bude opasno protiv Belorusije, koja je izgubila samo jednu od poslednjih deset takmičarskih utakmica (3 pobede, 6 nerešenih).

"Bela krila" se ipak muče protiv boljih reprezentacija, pošto nisu uspeli da pobede neku koja se nalazi među 50 najboljih na svetu otkako su pobedili upravo Grčku 2016. godine.

Pobedili su u tri uzastopne prijateljske utakmice - protiv repki iz bivšeg Sovjetskog saveza - pre nego što su izgubili od Rusije sa 4:1.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1,61)

