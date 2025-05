PADA KVOTA NA DVOJKU: Šampion napada duplu krunu, pobeda u Genku je imperativ

KLUB BRIŽ dočekuje Genk u utakmici trećeg kola plej-ofa belgijske Pro lige. Meč se igra na stadionu "Jan Brejdel" od 18.30.

Genk je u plej-of ušao kao lider i tadašnju dobru formu potvrdio pobedama u prva dva kola doigravanja, ali onda je usledio šokantan obrt. Počelo je sve porazom od današnjeg rivala, brabioca titule Briža, a nastavilo se samo jednim osvojenim bodom u pet kola.

S druge strane, Briž je izgubio samo jednu utakmicu i to od lidera Sen Žiloe koji je jučerašnjom pobedom pobegao na plus četiri. To praktično znači da šampion ima imperativ pobede ako želi da zadrži titulu.

U prvom delu sezone ovde su izgubili sa 3:2 posle preokreta domaćih, bilo je 2:0 za goste, a u revanšu polufinala kupa su igral i1:1 i Briž je prošao u finale gde je bio bolji od Anderlehta.

NAŠ PREDLOG: 2 (kvota 2,00⬇)