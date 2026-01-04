Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

04. 01. 2026. u 09:30

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

Foto: Profimedia

Nedelja

16.00 Everton – Brentford 1 (2,45)

17.15 Avr – Anže 1 (2,10)

18.30 Alaves – Ovijedo 1 (1,85)

20.45 Inter – Bolonja 1 (1,43)

Ukupna kvota: 13,61

