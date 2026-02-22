KATASTROFA U VAŠINGTONU: Tramp odobrio vanredno stanje

AMERIČKI predsednik Donald Tramp odobrio je deklaraciju vanrednog stanja za Vašington kako bi savezne vlasti pomogle pri sanaciji kanalizacione katastrofe koja je počela prošlog meseca.

Foto: Profimedia

Jedna od glavnih kanalizacionih cevi koje opslužuju američku prestonicu pukla je 19. januara tokom radova u Merilendu, nekih osam kilometara uzvodno od Vašingtona. Tada se u reku Potomak i zaliv Česepik izlilo preko 900 miliona litara otpadnih voda.

Tramp je u nekoliko navrata izrazio spremnost da savezna vlada pomogne oko sanacije, ali to nije mogao da uradi bez zahteva lokalnih vlasti. Guverneri Merilenda Ves Mur i Virdžinije Abigejl Spanberger, oboje iz redova demokrata, nisu hteli da traže pomoć.

Zahtev je na kraju uputila gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bauzer, koja je od Trampa tražila da savezna vlada pokrije troškove radova. Odgovornost za to je pala na Saveznu agenciju za vanredne slučajeve (FEMA), koja je trenutno u blokadi finansiranja zbog opstrukcije demokrata u Senatu.

FEMA je u stanju da pokrije 75 odsto troškova sanacije, kaže se u saopštenju uz Bele kuće.

Vašingtonski vodovod je u međuvremenu uspeo da privremenim bajpasom uglavnom zaustavi izliv fekalija u reku. Američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) opisala je incident kao "istorijskih razmera" i jedan od najgorih od osnivanja SAD.

Iako vlasti tvrde da je voda za piće u Vašngtonu i predgrađima bezbedna, zbog povišene koncentracije e. koli i drugih bakterija u Potomku i pritokama izdato je upozorenje da se ne prilazi reci bez preke potrebe.

Popravke na kanalizaciji trebalo bi da traju mesec i po dana, a šteta od katastrofe se procenjuje na preko 20 miliona dolara.