ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
19.00 Orhus – Nordsjeland 1 (1,75)
19.45 Torense – Oliveirense 1 (1,67)
20.45 Pariz – Nant 1 (1,70)
21.00 Lids – Vest Hem 1 (1,85)
Ukupna kvota: 9,19
