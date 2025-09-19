Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

19. 09. 2025. u 09:40

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

FOTO: Tanjug/AP

ŠPANIJA 1

21.00 BETIS - SOSIJEDAD 1 (sa 2,10 na 2,00)

ALŽIR 1

18.45 KONSTANIN - ŠLEF 1 (sa 1,90 na 1,67)

ČEŠKA 1

17.00 VLASIM - HRUDIM 1 (sa 1,90 na 1,75)

17.30 USTI - PROSTEJOV 1 (sa 1,75 na 1,57)

EGIPAT 1

16.00 VADI DEGLA - GAIŠ 1 (sa 2,15 na 1,85)

FINSKA 2

17.30 JAPS - TPS 2 (sa 1,85 na 1,55)

