ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
16.30 Maritimo – Feirense 1 (2,08)
17.00 Osasuna – Valensija X (3,15)
17.15 Avr – Lens 2 (1,98)
17.30 Fulam – Mančester J. 2 (2,23)
Ukupna kvota: 28,93
Preporučujemo
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovo petka
22. 08. 2025. u 10:40
ZA LjUBITELjE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva
22. 08. 2025. u 10:20
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
22. 08. 2025. u 09:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku
SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.
21. 08. 2025. u 09:06
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma
KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.
21. 08. 2025. u 11:39
Komentari (0)