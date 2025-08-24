ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

KONAČNO se vaterpolisti raduju jednoj medalji ovog leta. Seniori su stali na korak od pobedničkog postolja na SP u Singapuru, reprezentacija do 20 godina morala je da se zadovolji petim mestom na SP u Zagrebu, selekcija do 16 godina tugovala je zbog poraza od Hrvatske u četvrtfinalu i sedmog mesta na EP u Istanbulu i ko zna kako bismo se osećali da delfini nisu napravili podvig na EP do 18 godina u Oradei. Izabranici Miloša Sakovića se večeras (18.30) sa Crnom Gorom bore za zlato, ali su bez obzira na ishod finalnog okršaja napravili veliki rezultat.