MILOŠ STANIMIROVIĆ: Olimpijakos najbliži tituli
* Gazdi Asterasa ponestalo novca zbog ogromnih ulaganja u biznis sa naftom
SUBOTA,
KIFISIJA – PANSERAIKOS 12
Kifisija igra promenljivo, nije nemoguće da je zbog toga kazni Panseraikos, kome je svaki bod bitan u borbi za opstanak, a nema mnogo do kraja takmičenja.
ASTERAS – LARISA X2
Asteras je poslednji, a po meni, posle okršaja sa Larisom tu bi trebalo i da ostane. Gazda „fenjeraša“ se bavi uvozom i prodajom nafte, koja je poskupela. Sve manje novca odvaja za klub.
PANETOLIKOS – ATROMITOS X
Neizvesno, po učinku rivala iz tri poslednja kola, najveće šanse su za iks.
NEDELjA,
LEVADIJAKOS – ARIS 1X
Levadijakos je prvi na tabeli plej-ofa za Ligu konferencija, gde pobednik dobija vizu. Za domaćina, koji retko izlazi na međunarodnu scenu, trijumf nad Arisom značio bi ogroman deo završenog posla.
FIKS VOLOS – OFI 2
OFI pruža dobre partije, kako u prvenstvu tako i u kupu, gde je izborio finale sa PAOK. Deo svog „naoružanja“ očekujem da iskoristi da trijumfalno završi gostovanje Volosu.
FIKS OLIMPIJAKOS – AEK 1
Očekujem da Olimpijakos odbrani titulu, smatram da i dalje ima najbolji tim u ligi. To nije uspeo da pokaže rezultatima u prvom delu prvenstva, ali bi morao već u sledećem meču protiv jedinog pravog konkurenta za pehar – AEK.
PAOK – PANATINAIKOS 1
Domaćin u okršajima sa Panatinaikosom ove sezone nije imao poraz. Istog protivnika je u kupu „počistio“. „Metlu iz ruku“ ne bi trebalo da ispusti ni ovog vikenda.
KVOTE ZA PRVAKA
AEK 2.35
Olimpijakos 2.60
PAOK 3.00
Panatinaikos 250
