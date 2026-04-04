MILOŠ STANIMIROVIĆ: Olimpijakos najbliži tituli

* Gazdi Asterasa ponestalo novca zbog ogromnih ulaganja u biznis sa naftom

SUBOTA,

KIFISIJA – PANSERAIKOS 12

Kifisija igra promenljivo, nije nemoguće da je zbog toga kazni Panseraikos, kome je svaki bod bitan u borbi za opstanak, a nema mnogo do kraja takmičenja.

ASTERAS – LARISA X2

Asteras je poslednji, a po meni, posle okršaja sa Larisom tu bi trebalo i da ostane. Gazda „fenjeraša“ se bavi uvozom i prodajom nafte, koja je poskupela. Sve manje novca odvaja za klub.

PANETOLIKOS – ATROMITOS X

Neizvesno, po učinku rivala iz tri poslednja kola, najveće šanse su za iks.

NEDELjA,

LEVADIJAKOS – ARIS 1X

Levadijakos je prvi na tabeli plej-ofa za Ligu konferencija, gde pobednik dobija vizu. Za domaćina, koji retko izlazi na međunarodnu scenu, trijumf nad Arisom značio bi ogroman deo završenog posla.

FIKS VOLOS – OFI 2

OFI pruža dobre partije, kako u prvenstvu tako i u kupu, gde je izborio finale sa PAOK. Deo svog „naoružanja“ očekujem da iskoristi da trijumfalno završi gostovanje Volosu.

FIKS OLIMPIJAKOS – AEK 1

Očekujem da Olimpijakos odbrani titulu, smatram da i dalje ima najbolji tim u ligi. To nije uspeo da pokaže rezultatima u prvom delu prvenstva, ali bi morao već u sledećem meču protiv jedinog pravog konkurenta za pehar – AEK.

PAOK – PANATINAIKOS 1

Domaćin u okršajima sa Panatinaikosom ove sezone nije imao poraz. Istog protivnika je u kupu „počistio“. „Metlu iz ruku“ ne bi trebalo da ispusti ni ovog vikenda.

KVOTE ZA PRVAKA

AEK 2.35

Olimpijakos 2.60

PAOK 3.00

Panatinaikos 250