Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: Olimpijakos najbliži tituli

Žarko Urošević

04. 04. 2026. u 11:00

* Gazdi Asterasa ponestalo novca zbog ogromnih ulaganja u biznis sa naftom

Ilustracija


 

SUBOTA, 

KIFISIJA – PANSERAIKOS 12

Kifisija igra promenljivo, nije nemoguće da je zbog toga kazni Panseraikos, kome je svaki bod bitan u borbi za opstanak, a nema mnogo do kraja takmičenja.

ASTERAS – LARISA X2

Asteras je poslednji, a po meni, posle okršaja sa Larisom tu bi trebalo i da ostane. Gazda „fenjeraša“ se bavi uvozom i prodajom nafte, koja je poskupela. Sve manje novca odvaja za klub.

PANETOLIKOS – ATROMITOS X

Neizvesno, po učinku rivala iz tri poslednja kola, najveće šanse su za iks.

NEDELjA, 

LEVADIJAKOS – ARIS 1X

Levadijakos je prvi na tabeli plej-ofa za Ligu konferencija, gde pobednik dobija vizu. Za domaćina, koji retko izlazi na međunarodnu scenu, trijumf nad Arisom značio bi ogroman deo završenog posla.

FIKS VOLOS – OFI 2

OFI pruža dobre partije, kako u prvenstvu tako i u kupu, gde je izborio finale sa PAOK. Deo svog „naoružanja“ očekujem da iskoristi da trijumfalno završi gostovanje Volosu.

FIKS OLIMPIJAKOS – AEK 1

Očekujem da Olimpijakos odbrani titulu, smatram da i dalje ima najbolji tim u ligi. To nije uspeo da pokaže rezultatima u prvom delu prvenstva, ali bi morao već u sledećem meču protiv jedinog pravog konkurenta za pehar – AEK.

PAOK – PANATINAIKOS 1

Domaćin u okršajima sa Panatinaikosom ove sezone nije imao poraz. Istog protivnika je u kupu „počistio“. „Metlu iz ruku“ ne bi trebalo da ispusti ni ovog vikenda.

KVOTE ZA PRVAKA

AEK 2.35

Olimpijakos 2.60

PAOK 3.00

Panatinaikos 250

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal