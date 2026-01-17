Tip Asova

LUKA JOKANOVIĆ: Nasionalu ne cvetaju ruže

Ivan Dobrilović

17. 01. 2026. u 11:45

Fudbaler Santakruzensa tipuje najjače lige Portugalije

ЛУКА ЈОКАНОВИЋ: Насионалу не цветају руже

FOTO: M. Đurica

PORTUGALIJA 1

Žil Visente – Nacional 1X&2+

AVS – Arouka 1X

Alverka – Moreirense 1

Rio Ave – Benfika 2

S.Klara – Famalikao 12

Tondela – Braga 2

Gimaraeš – Porto 2

Estrela – Estoril X2

PORTUGALIJA 2

Vizela – Fereira 1X

Akademiko V. – Leirija 1

Farense – Oliveirense 1

Felžeiraš – Lešoeš GG

Penafiel – Portimonense 1-3

Benfika B – Šaveš GG

Lusitanija – Maritimo1X

Od Nove godine mlađi Jokanović, fudbaler kluba Santakruzensa iz četvrte portugalske lige, „debituje“ za TIP . Malo osveženje dobro dođe, ono što je zajedničko kod trenera Predraga i sina Luke je da obojica navijaju za Nasional kome baš ne cvetaju ruže i zato ga čeka grčevita borba za opstanak . Lukin fiks je Sporting, izdvojio je i dvojke na Porto, Benfiku i Bragu.

M. Đ.

