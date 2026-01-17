LUKA JOKANOVIĆ: Nasionalu ne cvetaju ruže
Fudbaler Santakruzensa tipuje najjače lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Žil Visente – Nacional 1X&2+
AVS – Arouka 1X
Alverka – Moreirense 1
Rio Ave – Benfika 2
S.Klara – Famalikao 12
Tondela – Braga 2
Gimaraeš – Porto 2
Estrela – Estoril X2
PORTUGALIJA 2
Vizela – Fereira 1X
Akademiko V. – Leirija 1
Farense – Oliveirense 1
Felžeiraš – Lešoeš GG
Penafiel – Portimonense 1-3
Benfika B – Šaveš GG
Lusitanija – Maritimo1X
Od Nove godine mlađi Jokanović, fudbaler kluba Santakruzensa iz četvrte portugalske lige, „debituje“ za TIP . Malo osveženje dobro dođe, ono što je zajedničko kod trenera Predraga i sina Luke je da obojica navijaju za Nasional kome baš ne cvetaju ruže i zato ga čeka grčevita borba za opstanak . Lukin fiks je Sporting, izdvojio je i dvojke na Porto, Benfiku i Bragu.
M. Đ.
Preporučujemo
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
17. 01. 2026. u 10:00
MANČESTER "GORI": Kerikovo "vatreno krštenje" u velikom derbiju protiv Sitija
17. 01. 2026. u 07:20
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)