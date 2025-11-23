MILOŠ STANIMIROVIĆ: Rafa Benitez podigao PAO
* Menadžer iz Atine prognozira parove Grčke 1
NEDELjA,
FIKS PANSARAIKOS – PANATINAIKOS 2
Pansaraikos posle četiri vezana poraza nema ćemu da se nada protiv Panatinaikosa, koji sa Rafom Benitezom igra mnogo bolje.
FIKS PAOK – KIFISIJA 1&3+
PAOK je posle poraza u derbiju od Panatinaikosa prepustio vodeće mesto Olimpijakosu. Zato sada očekujem da pregazi Kifisiju.
AEK – ARIS 0-2
AEK je većinu mečeva u sezoni završio sa jednim ili najviše dva gola, biće „tvrdo“ i protiv Arisa.
PONEDELjAK,
VOLOS – LEVADIJAKOS X2
Jedan gol može da odluči meč, prednost dajem gostima .
LARISA – OFI 12
Derbi začelja, ni jednima ni drugima ne odgovara nerešen rezultat.
