MILOŠ STANIMIROVIĆ: Rafa Benitez podigao PAO

* Menadžer iz Atine prognozira parove Grčke 1

Ilustracija

NEDELjA,

FIKS PANSARAIKOS – PANATINAIKOS 2

Pansaraikos posle četiri vezana poraza nema ćemu da se nada protiv Panatinaikosa, koji sa Rafom Benitezom igra mnogo bolje.

FIKS PAOK – KIFISIJA 1&3+

PAOK je posle poraza u derbiju od Panatinaikosa prepustio vodeće mesto Olimpijakosu. Zato sada očekujem da pregazi Kifisiju.

AEK – ARIS 0-2

AEK je većinu mečeva u sezoni završio sa jednim ili najviše dva gola, biće „tvrdo“ i protiv Arisa.

PONEDELjAK,

VOLOS – LEVADIJAKOS X2

Jedan gol može da odluči meč, prednost dajem gostima .

LARISA – OFI 12

Derbi začelja, ni jednima ni drugima ne odgovara nerešen rezultat.