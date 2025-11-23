Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: Rafa Benitez podigao PAO

Žarko Urošević

23. 11. 2025. u 08:40

* Menadžer iz Atine prognozira parove Grčke 1

МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ: Рафа Бенитез подигао ПАО

Ilustracija

NEDELjA, 

FIKS PANSARAIKOS – PANATINAIKOS 2

Pansaraikos posle četiri vezana poraza nema ćemu da se nada protiv Panatinaikosa, koji sa Rafom Benitezom igra mnogo bolje.

FIKS PAOK – KIFISIJA 1&3+

PAOK je posle poraza u derbiju od Panatinaikosa prepustio vodeće mesto Olimpijakosu. Zato sada očekujem da pregazi Kifisiju.

AEK – ARIS 0-2

AEK je većinu mečeva u sezoni završio sa jednim ili najviše dva gola, biće „tvrdo“ i protiv Arisa.

PONEDELjAK, 

VOLOS – LEVADIJAKOS X2

Jedan gol može da odluči meč, prednost dajem gostima .

LARISA – OFI 12

Derbi začelja, ni jednima ni drugima ne odgovara nerešen rezultat.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat