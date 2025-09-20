Tip Asova

DEJAN STANKOVIĆ: GAK – brod koji tone

Žarko Urošević

20. 09. 2025. u 12:00

* Trener u Austriji, siguran jedino u trijumf Rapida

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: ГАК – брод који тоне

Foto: Tviter

MOJ TIP

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

subota, 

Austrija – Rid X2

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Hartberg – Volfsberger 2

Salcburg – Šturm 1X

nedelja, 

Altah – Tirol 1

LASK – BV Linc 3+

GAK – RAPID 2

Sportski direktor GAK dao je ostavku pred duel sa vodećim Rapidom, a posle ovog meča moglo bi da bude još odlazaka, jer je to brod koji tone. Razlika u kvalitetu između GAK i Rapid je baš izražena. Nema šanse da dođe do iznenađenja, dvojka je fiks.

Salcburg je izgubio derbi sa Volfsbergerom, (1:3), ali verujem da će ostati neporažen protiv Šturma.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)