DEJAN STANKOVIĆ: GAK – brod koji tone
* Trener u Austriji, siguran jedino u trijumf Rapida
MOJ TIP
subota,
Austrija – Rid X2
Hartberg – Volfsberger 2
Salcburg – Šturm 1X
nedelja,
Altah – Tirol 1
LASK – BV Linc 3+
GAK – RAPID 2
Sportski direktor GAK dao je ostavku pred duel sa vodećim Rapidom, a posle ovog meča moglo bi da bude još odlazaka, jer je to brod koji tone. Razlika u kvalitetu između GAK i Rapid je baš izražena. Nema šanse da dođe do iznenađenja, dvojka je fiks.
Salcburg je izgubio derbi sa Volfsbergerom, (1:3), ali verujem da će ostati neporažen protiv Šturma.
