DEJAN STANKOVIĆ: GAK – brod koji tone

* Trener u Austriji, siguran jedino u trijumf Rapida

MOJ TIP

subota,

Austrija – Rid X2

Hartberg – Volfsberger 2

Salcburg – Šturm 1X

nedelja,

Altah – Tirol 1

LASK – BV Linc 3+

GAK – RAPID 2

Sportski direktor GAK dao je ostavku pred duel sa vodećim Rapidom, a posle ovog meča moglo bi da bude još odlazaka, jer je to brod koji tone. Razlika u kvalitetu između GAK i Rapid je baš izražena. Nema šanse da dođe do iznenađenja, dvojka je fiks.

Salcburg je izgubio derbi sa Volfsbergerom, (1:3), ali verujem da će ostati neporažen protiv Šturma.