Tip Asova

BRANISLAV JOVANOVIĆ: „Romantika“ se širi ravnicom

Žarko Urošević

23. 08. 2025. u 08:00

* prognozira parove domaće lige

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ: „Романтика“ се шири равницом

Ilustracija

MOJ TIP

subota, 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

OFK BEOGRAD – MLADOST 1

VOJVODINA – TSC 1

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

nedelja, 

Radnik – Železničar 2

IMT – Radnički KG 0-2

Radnički Niš – Partizan 2

Spartak – Novi Pazar 1

U Staroj Pazovi, novoj bazi OFK Beograda, „domaćin“ je tek okršajem sa Javorom došao do prvih bodova u sezoni. „Romantičarima“ prija ravnica. Poslednje gostovanje TSC takođe su završili slavljenički(3:1), pe bi žetvu bodova mogli da nastave i protiv Mladosti.

Vojvodina je golom u finišu meča ispustila pobedu nad rivalom iz Ivanjice (2:2). Grešku na svom „Karađorđu“ ne bi smela da ponovi u lokalnom derbiju sa TSC.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu