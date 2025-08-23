BRANISLAV JOVANOVIĆ: „Romantika“ se širi ravnicom
* prognozira parove domaće lige
MOJ TIP
subota,
OFK BEOGRAD – MLADOST 1
VOJVODINA – TSC 1
nedelja,
Radnik – Železničar 2
IMT – Radnički KG 0-2
Radnički Niš – Partizan 2
Spartak – Novi Pazar 1
U Staroj Pazovi, novoj bazi OFK Beograda, „domaćin“ je tek okršajem sa Javorom došao do prvih bodova u sezoni. „Romantičarima“ prija ravnica. Poslednje gostovanje TSC takođe su završili slavljenički(3:1), pe bi žetvu bodova mogli da nastave i protiv Mladosti.
Vojvodina je golom u finišu meča ispustila pobedu nad rivalom iz Ivanjice (2:2). Grešku na svom „Karađorđu“ ne bi smela da ponovi u lokalnom derbiju sa TSC.
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
