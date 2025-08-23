BRANISLAV JOVANOVIĆ: „Romantika“ se širi ravnicom

* prognozira parove domaće lige

MOJ TIP

subota,

OFK BEOGRAD – MLADOST 1

VOJVODINA – TSC 1

nedelja,

Radnik – Železničar 2

IMT – Radnički KG 0-2

Radnički Niš – Partizan 2

Spartak – Novi Pazar 1

U Staroj Pazovi, novoj bazi OFK Beograda, „domaćin“ je tek okršajem sa Javorom došao do prvih bodova u sezoni. „Romantičarima“ prija ravnica. Poslednje gostovanje TSC takođe su završili slavljenički(3:1), pe bi žetvu bodova mogli da nastave i protiv Mladosti.

Vojvodina je golom u finišu meča ispustila pobedu nad rivalom iz Ivanjice (2:2). Grešku na svom „Karađorđu“ ne bi smela da ponovi u lokalnom derbiju sa TSC.