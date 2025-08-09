Tip Asova

ŽARKO UDOVIČIĆ: Novajlija koči u Lođu

Žarko Urošević

09. 08. 2025. u 11:45

* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1

Profimedia

subota, 

Arka – Pogon 0-2

VIĐEV LOĐ – VISLA PLOCK 1

Jagielonija – Krakovija 1X

nedelja, 

Legija – Katovice 1

ponedeljak, 

LEHIJA – MOTOR 1

Fudbaleri Visle Plock su preko baraža dospeli u elitu, u kojoj posle tri kola imaju tri pobede. Prvo mesto je prividno i nije realno da se novajlija na njemu zadrži već posle okršaja u u Lođu protiv Viđeva. Kec je po meni fiks.

Lehija je poslednja posle odluke Saveza da bude kažnjena sa minus pet bodova. Posle dva poraza na startu, fenjeraš je na poslednjem gostovanju izvukao remi (2:2). Taj bod daće krila Lehiji da napadne Motor i savlada ga.

