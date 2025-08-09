ŽARKO UDOVIČIĆ: Novajlija koči u Lođu
* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1
subota,
Arka – Pogon 0-2
VIĐEV LOĐ – VISLA PLOCK 1
Jagielonija – Krakovija 1X
nedelja,
Legija – Katovice 1
ponedeljak,
LEHIJA – MOTOR 1
Fudbaleri Visle Plock su preko baraža dospeli u elitu, u kojoj posle tri kola imaju tri pobede. Prvo mesto je prividno i nije realno da se novajlija na njemu zadrži već posle okršaja u u Lođu protiv Viđeva. Kec je po meni fiks.
Lehija je poslednja posle odluke Saveza da bude kažnjena sa minus pet bodova. Posle dva poraza na startu, fenjeraš je na poslednjem gostovanju izvukao remi (2:2). Taj bod daće krila Lehiji da napadne Motor i savlada ga.
