Srbija

SRCE NIJE IZDRŽALO SMRTONOSNE UBODE NOŽEM: Kod Loznice sahranjen Radenko Đurić, za ubistvo osumnjičena supruga

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

24. 07. 2026. u 16:58

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NA mesnom groblju u selu Korenita, kod Loznice, sahranjen je Radenko Đurić(60), otac troje dece.

СРЦЕ НИЈЕ ИЗДРЖАЛО СМРТОНОСНЕ УБОДЕ НОЖЕМ: Код Лознице сахрањен Раденко Ђурић, за убиство осумњичена супруга

Foto: V. Mitrić

Nesretni Radenko zadobio je teške povrede nožem nekoliko dana ranije u porodičnoj kući. 

Kako nezvanično saznajemo, ubodi su bili u slezinu, bubreg i pluća... Učinjeni su kuhinjskim  nožem. Radenko je hitno prebačen u loznički bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život, ali se ispostavilo da mu pomoći nije bilo. Rane su bile smrtonosne. 

Nezvanično saznajemo da je za ubode nožem, osumnjičena njegova supruga,čijeg imena nema među ožalošćenim na posmrtnom plakatu.

Još jednom je, kako se moglo čuti, bila u zatvoru i to u Zabeli, jer je Radenka već povredila nožem. Tada ne ovako žestoko, pa je prošla sa blagom kaznom. 

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