Srbija

MOJA ŽELJA JE STOČARSTVO: Nemanja Todić (21) iz Paraga, budućnost vidi na selu

Ljiljana Preradović

03. 07. 2026. u 06:30

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ODRASTAJUĆI u porodici koja se godinama bavi stočarstvom, Nemanja Todić (21) iz bačkopalanačkog sela Parage, želeo je da krene istim putem kao i njegovi roditelji, otac Đoko i majka Violeta, kojima se kada je stasao, pridružio i stariji sin Vasa.

МОЈА ЖЕЉА ЈЕ СТОЧАРСТВО: Немања Тодић (21) из Парага, будућност види на селу

FOTO. sajt opštine Bačka Palanka

Da ispuni svoju želju, ovom mladom čoveku, pomoglo je Ministarstvo za brigu o selu, na čijem je konkursu nedavno dobio milion i po dinara za kupovinu kuće sa okućnicom u rodnim Paragama.

Poznato je Nemanji da posao koji je odabrao neće biti nimalo lak, ali je, ipak, čvrsto odlučio da ostane na selu, jer je odrastao uz roditelje stočare.

- Gajimo krave i bikove, imamo oko 60 grla - kazuje nam Nemanja, ističući da je glavni posao mlekarstvo. - Stariji brat se takođe bavi tim poslom, i želimo da nam svima ovo bude porodičan posao, i da radimo zajedno. Želim da uložim u to, jer svoju budućnost vidim u tome.

Nemanja trenutno radi u jednoj bačkopalanačkoj fabrici, a svaki slbodan trenutak koristi da kuću koju je kupio, što pre sredi po svojoj želji. Veli da je potrebno uložiti u renoviranje, ali ne puno, tako da se nada da će se uskoro useliti.

- Plac je veliki, izlazi na dve ulice, što me najviše opredelilo za tu kuću - otkriva nam naš sagovornik. - Tu ću moći da sagradim objekte za stoku i da počnem da se bavim onim što volim. Želeo sam da kupim kuću i da imam prostor da se bavi stočarstvom. I, eto, ispunilo mi se. Otac mi je uvek govorio da treba da budem svoj gazda, i zato sam se prijavio na konkurs. Kada sredim svoje imanje, napustiću sadašnji posao i potpuno se posvetiti stočarstvu i mlekarstvu.

Ukupno kupljeno 211 kuća

OVO je trinaesta kuća na selu s okućnicom za mlade koja je od početka 2026. godine u okviru ovog programa, kupljena na teritoriji opštine Bačka Palanka. A od početka programa 2021. obezbeđeno je ukupno 211 kuća.

Ovaj mladi čovek, iskreno veli, da nije očekivao da će baš on dobiti bespovratna sredstva, i da se silno iznenadio i obradovao kada je potpisao ugovor.

- I pored posla u fabrici i rada na svom budućem imanju i pomoći roditeljima, nađem vremena za druženje i izlaske sa vršnjacima - kaže Nemanja.

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