Srbija

TRIJUMF ĐAKA SA KOLUBARE: Istorijski uspeh valjevskih učenika na pet državnih takmičenja

Branko Puzović

12. 06. 2026. u 06:45

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UČENICI talentovani za matematiku koji u specijalizovanom odeljenju Valjevske gimnazije pohađaju sedmi i osmi razred osnovne škole, postigli su na državnim takmičenjima, kako je rečeno, istorijski uspeh kad je u pitanju ova renomirana obrazovna ustanova!

ТРИЈУМФ ЂАКА СА КОЛУБАРЕ: Историјски успех ваљевских ученика на пет државних такмичења

Foto B. Puzovic

Osvojili su prva mesta na pet takmičenja, ostavivši iza sebe i učenike tog uzrasta iz cele Srbije, uključujući i one iz beogradske Matematičke gimnazije.

Najuspešniji bio je učenik sedmog razreda Andej Krajinović, koji je osvojio prve nagrade iz matematike i fizike. Najbolji u državi iz hemije bio je sedmak Konstantin Tojčić, a iz geografije Vanja Jusufović.

Ništa nije bilo teško na pripremama za takmičenje na kome sam ostvario najbolji rezultat od svih učesnika - rekao je Andrej Krajinović. - Postignut rezultat, svakako, pokazao je da za mene takmičenje nije bilo teško. Želeo bih da, kao srednjoškolac, nastavim školovanje u Valjevskoj gimnaziji, da se bavim matematikom i fizikom.

Relja Stanošević osvojio je prvo mesto na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi, čime je obezbedio učešće na Evropskoj geografskoj olimpijadi. Na Olimpijadi, koju organizuje Centar za talente, drugu nagradu osvojio je Vanja Jusufović, a treću Viktor Savić.

Na državnom takmičenju iz hemije učenik osmog razreda Relja Stanišević osvojio je drugu, a treću sedmak Teodor Gavrilović. Na državnom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture Relja Stanošević osvojio je drugu nagradu.

Specijalci

VALjEVSKA gimnazija je posle Matematičke u Beogradu te onih u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, bila peta ustanova ove vrste u Srbiji koja ima odeljenja sedmog i osmog razreda osnovne škole, u kojima su učenici nadareni za matematiku. U odnosu na redovan nastavni plan sedmog i osmog razreda, povećan je broj časova matematike, fizike i informatike, a smanjen umetnosti, istorije i geografije. Posle završenog osmog razreda, đaci dobijaju diplomu o završenoj osnovnoj školi i mogu se upisati ne samo u specijalizovano matematičko, već u bilo koje drugo odeljenje srednje škole.

- Ovaj rezultat jedan je od najboljih u istoriji valjevskog školstva, predstavlja ponos škole, grada i ovog dela Srbije - istakao je Veljko Ćirović, direktor Valjevske gimnazije. - Postignuti rezultati potvrđuju visok kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u Valjevskoj gimnaziji, posebno u odeljenjima koja nastavu pohađaju po programu osnovne škole. Oni svedoče da stvaramo sredinu u kojoj se znanje neguje, talenat prepoznaje, a rad, disciplina i radoznalost podstiču i nagrađuju. Iza svakog priznanja su sati učenja, priprema i odricanja naših učenika, ali i posvećenost njihovih nastavnika.

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