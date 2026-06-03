RASTANAK ZA PAMćENJE: Sjajni rukometaš Nikola Zečević se od Partizana oprostio sa četiri trofeja

NIKOLA Zečević je poslednjih godina jedan od simbola Partizana. Sjajnom rukometašu ni dve teške povrede nisu uzdrmale samopuzdanje i veru da će sa crno-belima radovati titulama. Zato je veoma ponosan što klub napušta kao šampion Srbije, pobednik Kupa, Superkupa i Svesrpskog kupa.Beograđani su tačku na istorijsku sezonu stavili preksinoć pobedom nad Vojvodinom u finalu plej-ofa ARKUS lige.

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- Najtrofejnija sezona u istoriji Partizana, uspeli smo da osvojimo sva četiri domaća trofeja. Mogu slobodno da kažem da je ovo neverovatan uspeh kako za nas igrače, trenere, tako i za klub. Mnogo sam srećan i mnogo mi je drago što sam se na ovakav način oprostio od Partizana, jer smo u Novom Sadu priredili neverovatnu utakmicu sa Vojvodinom - ističe za "Novosti" Zečević, koji će u novoj sezoni nositi dres Ohrida.

Crno-beli nisu hteli posle prekinute druge utakmice titulu za zelenim stolom. I ispunila im se želja da na terenu dokažu da su bolji od Vojvodine.

- Naravno, sve se pokazalo na terenu. Znači smo šta nas očekuje u Novom Sadu. Teško je bilo, dali smo svoj maksimum, znali smo šta želimo i šta hoćemo. I to smo pokazali preksinoć, energetski smo ušli u utakmicu, pokazali smo Vojvodini da nas ne zanima treća utakmica, da nas nisu poremetile ni prazne tribine, tako da smo pokazali neverovatan karakter. Zhavalio bih se celoj ekipi što smo na ovakav način završili sezonu i stvarno sa preponosan na saigrače - kaže Zečević.

Partizan je u finišu sezone počeo da stvara tim za novu sezone. Trener Ćirković, većina igrača, kao i Zečević, znali su da odlaze. Ali, motiva nije manjkalo.

- Ovo je sport, normalno je, kao profesionalci moramo sve to da shvatimo na najbolji mogući način. To se ne dešava samo kod nas, nego u svim klubovima na svetu. To nije nikakav problem, tu smo gde jesmo i radimo ono što najbolje znamo. Nema kalkulacija, da li ćemo biti tu ili ne sledeće godine, ko će biti, šta će biti, tako da dajemo svoj maksimum na svakom treningu, utakmici - podvlači Zečević.

Crno-beli su i pre sezone najavili osvajanjem svih trofeja. Šta ih je to izdvojilo u odnosu na druge srpske klubove.

- Partizan kao Partizan uvek ima najveće moguće ambicije i to smo najavili pred početak sezone. U Ligi Evrope nesrećno nismo prošli grupu. U Evropi smo igrali utakmice bez navijača, publike, momci su stvarno ovu sezonu izgurali kako treba. Mnogo sam srećan, završiti sezonu sa sva četiri trofeja, stvarno je neverovatan uspeh. To se nije desilo u istoriji kluba, sezona je bila veoma uspešna i nadam se da će klub nastaviti da raste u ovom ritmu, kako smo mi počeli. Preponosan sam na sebe što na neki način ostavljam klub u situaciji u kakvoj ga nisam zatekao - naglašava Zečević.

Jači od povreda

- IMAO sam nesreću da sam imao dve teške povrede. Najvažnije je psihički se spremiti za to. Ja sam to prošao, mnogo je bilo teško, ali sam znao šta želim u životu. Bio sam uz ekipu kada je bilo potrebno, oporavio se i pomogao ekipi u drugom delu sezone. Srećan sam što sam ispunio svoje ciljeve - kaže Zečević.

Dolasci i odlasci

PARTIZAN je dosada angažovao selektora Srbije Raula Gonzalesa, Čordaliju, Abutovića, Kosa, Vagnera, Sančeza Migeljana, Lumbrosa, Kuleša, Papovića i Mirkovića.

Otišli su trener Đorđe Ćirković, Zečević, Popović, Zorić, Kotar, Kaba, Ilie, Jevtić, Nikolić i Stanković.