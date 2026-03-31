PARKU LEPŠE LICE: Veliki prolećni radovi u Loznici

RADOVI u „bloku Sokolane“ u Loznici su u toku, a rok za završetak je korigovan usled okolnosti utvrđenih na terenu

V Mitrić

Izvođač je u posao uveden 16. septembra 2025. godine, sa prvobitnim rokom do 14. marta 2026. godine. Tokom radova na terenu utvrđeno je da projektom nije predviđena zamena dela fekalne kanalizacije, što je uslovilo potrebu za doprojektovanjem i samim tim korekciju roka za završetak.

- Tokom izvođenja radova utvrdili smo da projektom nije obuhvaćena zamena dela fekalne kanalizacije. Da ne bismo za godinu dana ponovo raskopavali ulicu, odlučeno je da se taj deo doprojektuje i uradi odmah, što je jedan od razloga za produžetak roka - kaže Živojin Jovanović, odgovorno lice za praćenje kapitalnih projekata u Gradskoj upravi Loznice.

Dodatno, vremenski uslovi u periodu od 25. decembra do kraja januara otežali su izvođenje radova, pa u tom periodu nije bilo moguće raditi u kontinuitetu.

Radovi obuhvataju izgradnju blokovskih saobraćajnica sa parkinzima, rekonstrukciju fekalne i izgradnju atmosferske kanalizacije na katastarskoj parceli 5064 KO Loznica, odnosno delu ulica oko Sokolane.

Novi rok za završetak radova je 15. jul 2026. godine, a kako je istaknuto, izmene roka ne utiču na ukupnu vrednost projekta.