Srbija

PARKU LEPŠE LICE: Veliki prolećni radovi u Loznici

Владимир Митрић
31. 03. 2026. u 16:27

RADOVI u „bloku Sokolane“ u Loznici su u toku, a rok za završetak je korigovan usled okolnosti utvrđenih na terenu

Izvođač je u posao uveden 16. septembra 2025. godine, sa prvobitnim rokom do 14. marta 2026. godine. Tokom radova na terenu utvrđeno je da projektom nije predviđena zamena dela fekalne kanalizacije, što je uslovilo potrebu za doprojektovanjem i samim tim korekciju roka za završetak.

- Tokom izvođenja radova utvrdili smo da projektom nije obuhvaćena zamena dela fekalne kanalizacije. Da ne bismo za godinu dana ponovo raskopavali ulicu, odlučeno je da se taj deo doprojektuje i uradi odmah, što je jedan od razloga za produžetak roka - kaže Živojin Jovanović, odgovorno lice za praćenje kapitalnih projekata u Gradskoj upravi Loznice.

Dodatno, vremenski uslovi u periodu od 25. decembra do kraja januara otežali su izvođenje radova, pa u tom periodu nije bilo moguće raditi u kontinuitetu.

Radovi obuhvataju izgradnju blokovskih saobraćajnica sa parkinzima, rekonstrukciju fekalne i izgradnju atmosferske kanalizacije na katastarskoj parceli 5064 KO Loznica, odnosno delu ulica oko Sokolane.

Novi rok za završetak radova je 15. jul 2026. godine, a kako je istaknuto, izmene roka ne utiču na ukupnu vrednost projekta.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Srbija

0 0

LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

Politika
Tenis
Fudbal
