Bogojavljensko plivanje za Časni krst u istočnoj Srbiji
BOGOJAVLjENSKO plivanje za Časni krst održano je u više gradova istočne Srbije: u Kladovu, Sokobanji, Zaječaru i Boru. Manifestacija je i ove godine okupila veliki broj učesnika i vernika, a do Časnog krsta prvi su u Kladovu i Sokobanji stigli mladi plivači, dok je u Zaječaru viteški plašt pripao dami.
Na Dunavu u Kladovu, gde se bogojavljensko plivanje organizuje već četvrt veka, prvi do Časnog krsta doplivao je sedamnaestogodišnji Viktor Đorđević, učenik Srednje škole u Kladovu. Na stazi dugoj 33 metra, simboličnoj po broju godina Hristovog života, nadmetalo se ukupno 13 plivača, koji su zaplivali u vodi temperature od svega dva stepena.
Đorđević je nagrađen zlatnom medaljom i ikonom, kao i novčanom nagradom Opštine Kladovo u iznosu od 15.000 dinara.
Drugo i treće mesto osvojili su Mihailo Belić i Srđan Minić, koji su, pored medalja, dobili i novčane nagrade. Među učesnicima bila je i Svetlana Vuković (59), kojoj je ovo bilo 23. učešće na bogojavljenskom plivanju, a kao jedina žena nagrađena je posebnom novčanom nagradom. Manifestaciji su prethodili liturgija u Crkvi Svetog Đorđa, osvećenje vode i litija kroz grad.
U Sokobanji je bogojavljensko plivanje održano treću godinu zaredom. U konkurenciji devet plivača, prvi do Časnog krsta stigao je Luka Ilić, učenik četvrtog razreda Gimnazije Srednje škole „Branislav Nušić“.
Plivanju je prethodila litija od Hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg do bazena na Podini.
Zaječarsko bogojavljensko plivanje, trinaesto po redu, održano je na Crnom Timoku, na Popovoj plaži. Zbog bezbednosnih razloga i visokog vodostaja, ovogodišnje plivanje organizovano je drugačije nego ranijih godina, 22 učesnika ulazila su u reku, plivala do Časnog krsta, celivala ga i izlazila iz vode.
Po prethodnom dogovoru plivača, Časni krst iz reke je iznela Miljana Džudović, koja je i zvanično proglašena pobednicom. Trofejni krst, dar Eparhije timočke, uručio joj je mitropolit Ilarion, dok je zlatnik i viteški plašt, simbol hrabrosti i posvećenosti veri, dobila od predstavnika grada.
Bogojavljensko plivanje održano je i na Borskom jezeru, sedmi put do sada. Zbog izuzetno niskih temperatura i zaleđene površine jezera, oko 50 učesnika, među kojima je bilo i žena i dece, simbolično se pogružilo u vodu i celivalo Časni krst.
Najmlađi učesnik bio je Vuk Ilić (11), dok je najstariji Braca Ćosić (74), kome je ovo bilo peto učešće na bogojavljenskom plivanju.
Manifestaciju su organizovali Crkvena opština Bor, Turistička organizacija i Savez sportova grada Bora, uz pokroviteljstvo Grada Bora.
Preporučujemo
BOGOJAVLjENSKO PLIVANjE OKUPILO STOTINE UČESNIKA: Maša Petković najbrža u Zemunu (FOTO)
19. 01. 2026. u 15:48
U SLUŽBI NARODA I VERE: Žandarmerija uz građane na Bogojavljenje širom Srbije (FOTO)
19. 01. 2026. u 15:29
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)