Bogojavljensko plivanje za Časni krst u istočnoj Srbiji

BOGOJAVLjENSKO plivanje za Časni krst održano je u više gradova istočne Srbije: u Kladovu, Sokobanji, Zaječaru i Boru. Manifestacija je i ove godine okupila veliki broj učesnika i vernika, a do Časnog krsta prvi su u Kladovu i Sokobanji stigli mladi plivači, dok je u Zaječaru viteški plašt pripao dami.

Foto: Bane Barbatesković

Na Dunavu u Kladovu, gde se bogojavljensko plivanje organizuje već četvrt veka, prvi do Časnog krsta doplivao je sedamnaestogodišnji Viktor Đorđević, učenik Srednje škole u Kladovu. Na stazi dugoj 33 metra, simboličnoj po broju godina Hristovog života, nadmetalo se ukupno 13 plivača, koji su zaplivali u vodi temperature od svega dva stepena.

Đorđević je nagrađen zlatnom medaljom i ikonom, kao i novčanom nagradom Opštine Kladovo u iznosu od 15.000 dinara.

Drugo i treće mesto osvojili su Mihailo Belić i Srđan Minić, koji su, pored medalja, dobili i novčane nagrade. Među učesnicima bila je i Svetlana Vuković (59), kojoj je ovo bilo 23. učešće na bogojavljenskom plivanju, a kao jedina žena nagrađena je posebnom novčanom nagradom. Manifestaciji su prethodili liturgija u Crkvi Svetog Đorđa, osvećenje vode i litija kroz grad.

Foto: Banjski žurnal Učesnici 3. Bogojavljenskog plivanja za Časni krst u Sokobanji

U Sokobanji je bogojavljensko plivanje održano treću godinu zaredom. U konkurenciji devet plivača, prvi do Časnog krsta stigao je Luka Ilić, učenik četvrtog razreda Gimnazije Srednje škole „Branislav Nušić“.

Plivanju je prethodila litija od Hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg do bazena na Podini.

Foto: Radio Magnum Zaječarki Miljani Džudović viteški plašt

Zaječarsko bogojavljensko plivanje, trinaesto po redu, održano je na Crnom Timoku, na Popovoj plaži. Zbog bezbednosnih razloga i visokog vodostaja, ovogodišnje plivanje organizovano je drugačije nego ranijih godina, 22 učesnika ulazila su u reku, plivala do Časnog krsta, celivala ga i izlazila iz vode.

Po prethodnom dogovoru plivača, Časni krst iz reke je iznela Miljana Džudović, koja je i zvanično proglašena pobednicom. Trofejni krst, dar Eparhije timočke, uručio joj je mitropolit Ilarion, dok je zlatnik i viteški plašt, simbol hrabrosti i posvećenosti veri, dobila od predstavnika grada.

Foto: I.Mitrović 50 učesnika na 7. Bogojavljenskom plivanju u zaleđenom Borskom jezeru

Bogojavljensko plivanje održano je i na Borskom jezeru, sedmi put do sada. Zbog izuzetno niskih temperatura i zaleđene površine jezera, oko 50 učesnika, među kojima je bilo i žena i dece, simbolično se pogružilo u vodu i celivalo Časni krst.

Najmlađi učesnik bio je Vuk Ilić (11), dok je najstariji Braca Ćosić (74), kome je ovo bilo peto učešće na bogojavljenskom plivanju.

Manifestaciju su organizovali Crkvena opština Bor, Turistička organizacija i Savez sportova grada Bora, uz pokroviteljstvo Grada Bora.