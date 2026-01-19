MILAN STIGAO PRVI DO ČASNOG KRSTA: U Vlasotincu u bogojavljenskom plivanju učestvovalo 108 plivača
Milan Dimitrijević, iz leskovačkog sela Vinarce, stigao je prvi do Časnog krsta tokom tradicionalnog bogojavljenskog plivanja u centru Vlasotinca – najmasovnijem prazničnom nadmetanju na jugu Srbije.
- Ovo mi je druga pobeda za Časni krst u Vlasotincu. Pobedio sam i pre dve godine, ali mi se čini da sam ovog puta imao više sreće nego ranije – kazao je Dimitrijević.
Ove godine se za Časni krst nadmetalo 108 plivača iz Vlasotinca, Leskovca, Niša, Paraćina i drugih mesta, a među njima je bilo i šest dama, sve iz Vlasotinca, što je rekord u 19 godina tokom kojih se na Bogojavljanje organizuje ovo nadmetanje. Najmlađi „plivač“ bio je Dušan Mitrović, koji ima nepune tri, a najstariji šezdesetdvogodišnji Milorad Mitić.
Sa obala Vlasine, u centru Vlasotinca, plivanje za Časni krst, po izuzetno hladnom vremenu, posmatralo je više hiljada građana. Pre plivanja, u vlasotinačkoj crkvi Silaska Svetog Duha na apostole služena je liturgija, a zatim je iz crkvene porte krenula Bogojavljenska litija koja se kretala do jezera u centru ove varoši na jugu Srbije.
Predsednik opštine Bratislav Petrović podsetio je na tradiciju koja traje duže od dve decenije i istakao da je ovaj događaj jedan od najmasovnijih u varoši na Vlasini, ali i na jugu Srbije. Prateća manifestacija je „Pihtijada“ za koju se prijavilo 28 učesnika, a najbolje pihtije, po oceni žirija, napravila je Nataša Marković.
Preporučujemo
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
19. 01. 2026. u 17:43
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U VALjEVU: Anđelija stigla prva
19. 01. 2026. u 17:42
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U KLADOVU: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević
19. 01. 2026. u 17:38
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)