MILAN STIGAO PRVI DO ČASNOG KRSTA: U Vlasotincu u bogojavljenskom plivanju učestvovalo 108 plivača

Milan Dimitrijević, iz leskovačkog sela Vinarce, stigao je prvi do Časnog krsta tokom tradicionalnog bogojavljenskog plivanja u centru Vlasotinca – najmasovnijem prazničnom nadmetanju na jugu Srbije.

foto: OU Vlasotince

- Ovo mi je druga pobeda za Časni krst u Vlasotincu. Pobedio sam i pre dve godine, ali mi se čini da sam ovog puta imao više sreće nego ranije – kazao je Dimitrijević.

Ove godine se za Časni krst nadmetalo 108 plivača iz Vlasotinca, Leskovca, Niša, Paraćina i drugih mesta, a među njima je bilo i šest dama, sve iz Vlasotinca, što je rekord u 19 godina tokom kojih se na Bogojavljanje organizuje ovo nadmetanje. Najmlađi „plivač“ bio je Dušan Mitrović, koji ima nepune tri, a najstariji šezdesetdvogodišnji Milorad Mitić.

Sa obala Vlasine, u centru Vlasotinca, plivanje za Časni krst, po izuzetno hladnom vremenu, posmatralo je više hiljada građana. Pre plivanja, u vlasotinačkoj crkvi Silaska Svetog Duha na apostole služena je liturgija, a zatim je iz crkvene porte krenula Bogojavljenska litija koja se kretala do jezera u centru ove varoši na jugu Srbije.

Predsednik opštine Bratislav Petrović podsetio je na tradiciju koja traje duže od dve decenije i istakao da je ovaj događaj jedan od najmasovnijih u varoši na Vlasini, ali i na jugu Srbije. Prateća manifestacija je „Pihtijada“ za koju se prijavilo 28 učesnika, a najbolje pihtije, po oceni žirija, napravila je Nataša Marković.