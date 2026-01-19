PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

Foto B. Puzovic

Anđelija je jedna od onih koji su, ove godine, prvi put plivali za Časni krst. Trenirala je plivanje osam godina, a valjevski momci još jednom su bili džentlmeni, omogućivši da do Časnog krsta prva dopliva – dama.

- Dok sam trenirala plivanje, želela sam da učestvujem u plivanju za Časni bogojavljenski krst – kaže Anđelija. - Gradac je izuzetno hladan, ali čim sam ušla u vodu bilo je lakše.