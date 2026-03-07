3+ TIKET JE U ČETVRTAK PROŠAO: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vastri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Jučerašnji predlog tiketa bio je uspešan, s tim što je jedan par bio nevažeći pa je kvota nešto umanjena, ali dobitku se u zube be gleda.

Taj predlog možete da čekirate na linku OVDE, a evo i deanašnjeg predloga tiketa 3+:

3+ TIKET ZA PETAK I SUBOTU Petak

20.00 Sanderlend U21- Vorford U21 UG 3+ (1.45)

20.30 Bajern M. - Borusija M. UG 3+ (1.25)

Subota

16.00 Lirs Kempenzonen U21 - Briž U23 UG 3+ (1.70) Ukupna kvota: 3.08

